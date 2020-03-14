Египет пережил разрушительный ураган (фото, видео)

По меньшей мере 21 человек погиб из-за сильнейшего урагана в Египте, сообщает Pratidin Time.
Еще около 30 человек получили травмы. В стране нарушена работа портов и аэропортов, поездов и другого общественного транспорта.
Обильные осадки, ураганный ветер, град и песчаные бури обрушились на страну в четверг и пятницу, затронув соседние Израиль и Сирию.
«Подобных погодных условий в Египте не наблюдалось 35−40 лет», — заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.
По решению властей, в субботу школы и университеты в Египте закрыты. В Каире не работает большинство магазинов и рынков.