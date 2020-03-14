Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Торговым центрам не хватает защиты от коронавирусаКакие дополнительные меры предосторожности из-за коронавируса соблюдают ТЦ и заведения общепита
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
16Блокпосты и пустые магазины
14:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Египет пережил разрушительный ураган (фото, видео)

В стране опасаются его повторения.

По меньшей мере 21 человек погиб из-за сильнейшего урагана в Египте, сообщает Pratidin Time.

Еще около 30 человек получили травмы. В стране нарушена работа портов и аэропортов, поездов и другого общественного транспорта.

Обильные осадки, ураганный ветер, град и песчаные бури обрушились на страну в четверг и пятницу, затронув соседние Израиль и Сирию.

«Подобных погодных условий в Египте не наблюдалось 35−40 лет», — заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули.

По решению властей, в субботу школы и университеты в Египте закрыты. В Каире не работает большинство магазинов и рынков.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Глава ВОЗ в России рассказала о тайнах коронавируса А также о том, как правильно себя вести во время пандемии.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Авто
Зачем российские «Лады» собирают на украинском заводе ЗАЗ Первая партия машин уже выпущена в Запорожье и отправлена дилерам
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Новости партнеров
Кто попросил Терешкову об обнулении сроков Путина
Россия избавится от чиновников с двойным гражданством и иностранными счетам
Как в России развивают альтернативные источники энергии
Ни губернатору, ни министру
Популярные темы на «Детях»
Есть ли тут люди, которые помнят, когда 164
Мамы подростков, нужен ваш совет. 113
Кто поведет в понедельник детей в школу? 91
Евровидение состоится или... 79
Леди
Как выглядит 33-летняя женщина, 5 раз увеличившая грудь Как британка, вдохновившись карикатурой, решилась на пластику и сменила род деятельности.
Новости партнеров
Скандал с Кудрявцевой достиг пика: ведущая увольняется с телеканала
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Как в России развивают альтернативные источники энергии
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»