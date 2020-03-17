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09:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 17 марта: наблюдаем за грачами

Именно эти весенние птицы помогут определить погоду на ближайшее время.

Источник: СС0/Vinding

Православные христиане 17 марта почитают память святого Герасима. В народе эту дату прозвали Герасим-грачевник и связывали ее с прилетом грачей, которые были верным признаком наступления весны.

С этими птицами были связаны и народные приметы, помогающие узнать погоду. Так, если 17 марта грачи уже прилетели, то снег окончательно растает к началу апреля. Грачи резвятся — в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.

Если грачи громко кричат — будет дождь, а если стаями летают над гнездами и беспокойно себя ведут — к перемене погоды.

Екатерина Гура

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