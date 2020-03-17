Народные приметы на 17 марта: наблюдаем за грачами
Именно эти весенние птицы помогут определить погоду на ближайшее время.
Именно эти весенние птицы помогут определить погоду на ближайшее время.
Православные христиане 17 марта почитают память святого Герасима. В народе эту дату прозвали
С этими птицами были связаны и народные приметы, помогающие узнать погоду. Так, если 17 марта грачи уже прилетели, то снег окончательно растает к началу апреля. Грачи резвятся — в ближайшие дни будет стоять хорошая погода.
Если грачи громко кричат — будет дождь, а если стаями летают над гнездами и беспокойно себя ведут — к перемене погоды.
Екатерина Гура