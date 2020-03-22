Погодные приметы на 22 марта: ждем сорок морозов
Весна вступает в свои права, но заморозки по утрам еще дадут о себе знать.
Весна вступает в свои права, но заморозки по утрам еще дадут о себе знать.
В народе 22 марта отмечали вторую встречу весны. Считалось, что с этого дня и до 30 апреля будет сорок утренних морозов — утренников. Если утренники с этого дня идут постоянно, то лето будет теплое.
Осадки в этот день, означают, что весеннего половодья не будет. Если в этот день тепло, то 40 дней будет держаться хорошая погода. Тает снег — к половодью и росту трав.
Сороки и галки летают — к теплу. Теплый ветер в этот день — к дождливому лету.