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10:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 22 марта: ждем сорок морозов

Весна вступает в свои права, но заморозки по утрам еще дадут о себе знать.

Источник: AP 2020

В народе 22 марта отмечали вторую встречу весны. Считалось, что с этого дня и до 30 апреля будет сорок утренних морозов — утренников. Если утренники с этого дня идут постоянно, то лето будет теплое.

Осадки в этот день, означают, что весеннего половодья не будет. Если в этот день тепло, то 40 дней будет держаться хорошая погода. Тает снег — к половодью и росту трав.

Сороки и галки летают — к теплу. Теплый ветер в этот день — к дождливому лету.

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