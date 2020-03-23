Народные приметы на 23 марта: определяем, какой будет весна
Для этого можно понаблюдать за природными явлениями и птицами.
Для этого можно понаблюдать за природными явлениями и птицами.
Православная церковь 23 марта чтит память святой Василисы. В народе ее называли повелительницей весенних вод. Так как в это время начинает активно таять снег, наши предки обращались к Василисе за помощью от большой весенней воды.
Какой будет погода в ближайшее время, можно определить с помощью разных народных примет. Считается, что если 23 марта дует порывистый северный ветер, то холодная погода продержится еще долго.
Погоду на ближайшее время также можно узнать, наблюдая за птицами. Если к этому времени уже прилетели журавли, значит весна будет теплая и солнечная. Скворцы вернулись — снег растает очень быстро.
Екатерина Гура