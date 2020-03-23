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12:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 23 марта: определяем, какой будет весна

Для этого можно понаблюдать за природными явлениями и птицами.

Источник: CC0/sunflair

Православная церковь 23 марта чтит память святой Василисы. В народе ее называли повелительницей весенних вод. Так как в это время начинает активно таять снег, наши предки обращались к Василисе за помощью от большой весенней воды.

Какой будет погода в ближайшее время, можно определить с помощью разных народных примет. Считается, что если 23 марта дует порывистый северный ветер, то холодная погода продержится еще долго.

Если на улице туман — снег растает очень быстро. Круги вокруг луны — к скорому дождю.

Погоду на ближайшее время также можно узнать, наблюдая за птицами. Если к этому времени уже прилетели журавли, значит весна будет теплая и солнечная. Скворцы вернулись — снег растает очень быстро.

Екатерина Гура

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