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19:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Австралийских коал, спасенных из лесных пожаров, выпустили в дикую природу

Животные начинают постепенно возвращаться в естественную среду обитания.

Хорошие новости пришли в середине марта из Австралии. Спустя несколько месяцев после окончания масштабных лесных пожаров в дикую природы начали возвращаться коалы, спасенные из огня.

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Животные долгое время провели в реабилитационных центрах и зоопарках по всей стране и теперь наконец могут вернуться домой. Сотрудники некоммерческой организацией по охране дикой природы Science for Wildlife совместно с американским зоопарком San Diego Zoo Global в конце марта выпустили на свободу четырех взрослых коал и одного малыша, родившегося в неволе.

Теперь они будут жить в Национальном парке Канангра-Бойд в штате Новый Южный Уэльс.

Перед тем, как выпустить коал на волю, волонтеры долго изучали обстановку и пришли к выводу, что природа восстановилась достаточно, чтобы коалы могли найти пропитание и жить в безопасности.

В ближайшее время из сиднейского зоопарка Таронга на волю выйдут еще 8 коал, пишет Mashable.

По приблизительным данным, в австралийских лесных пожарах погибло около 10 тысяч коал (треть от общей популяции коал Нового Южного Уэльса).

Екатерина Гура

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