Австралийских коал, спасенных из лесных пожаров, выпустили в дикую природу
Животные начинают постепенно возвращаться в естественную среду обитания.
Животные начинают постепенно возвращаться в естественную среду обитания.
Хорошие новости пришли в середине марта из Австралии. Спустя несколько месяцев после окончания масштабных лесных пожаров в дикую природы начали возвращаться коалы, спасенные из огня.
Животные долгое время провели в реабилитационных центрах и зоопарках по всей стране и теперь
Теперь они будут жить в Национальном парке
В ближайшее время из сиднейского зоопарка Таронга на волю выйдут еще 8 коал, пишет Mashable.
По приблизительным данным, в австралийских лесных пожарах погибло около 10 тысяч коал (треть от общей популяции коал Нового Южного Уэльса).
Екатерина Гура