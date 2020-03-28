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09:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 марта: о чем расскажут чайки

По поведению птиц угадывали, какой будет погода.

Источник: AP 2020

В народе 28 марта — Александров день. Крестьяне следили за тем, какие птицы уже вернулись, чтобы сделать прогнозы на весну.

Если успели прилететь журавли, будет тепло. Весь день поют скворцы — к хорошей погоде. Зяблики прилетают ближе к домам — к похолоданию.

Особенно много примет в этот день связано с чайками. Если эти птицы уже прилетели, скоро наступит тепло и пойдет лед. Чайки плещутся в воде — погода ухудшится.

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