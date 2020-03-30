Народные приметы на 30 марта: какая погода на улице — такая и вся весна
Также можно сделать прогноз на предстоящее лето.
Также можно сделать прогноз на предстоящее лето.
Православная церковь 30 марта вспоминает святого Алексия. В народе эту дату прозвали Алексей Теплый, так как к этому времени уже устанавливалась настоящая весенняя погода. Святому молились о хорошей погоде и богатом урожае, а вечером 30 марта вся семья собиралась на ужин и символически провожала зиму.
По тому, какая погода стоит в этот день, наши предки определяли, чего ждать от природы в ближайшее время.
Если появились первые цветы
Екатерина Гура