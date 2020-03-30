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11:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 марта: какая погода на улице — такая и вся весна

Также можно сделать прогноз на предстоящее лето.

Источник: AP 2020

Православная церковь 30 марта вспоминает святого Алексия. В народе эту дату прозвали Алексей Теплый, так как к этому времени уже устанавливалась настоящая весенняя погода. Святому молились о хорошей погоде и богатом урожае, а вечером 30 марта вся семья собиралась на ужин и символически провожала зиму.

По тому, какая погода стоит в этот день, наши предки определяли, чего ждать от природы в ближайшее время.

Если 30 марта тепло и солнечно, то и апрель с маем будут радовать хорошей погодой. А если на улице холодно, то и весна будет затяжной.

Если появились первые цветы мать-и-мачехи, то весна будет солнечной и теплой. Много ручьев и снег быстро тает — морозы больше не вернутся, а лето будет жарким. А вот увидеть высоко в небе летящих гусей — к скорому снегу.

Екатерина Гура

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