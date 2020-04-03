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12:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Коронавирус снизил сейсмический шум на Земле

Планета стала спокойнее.

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Инфицировано1 018 948 +76 999
Скончалось53 211 +5 689
Выздоровело212 357 +16 428
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:52 MSK, 03.04
Источник: AP 2020

Остановка транспорта и предприятий из-за пандемии повлияла не только на качество воздуха. Во всем мире сейсмологи наблюдают уменьшение сейсмического шума — вибраций, которые появляются из-за ежедневной человеческой деятельности, сообщает CNN.

Одним из первых на это обратил внимание Томас Лекок, геолог и сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии. По его словам, уровень сейсмического шума в столице Бельгии снизился на 30−50%. Теперь старые сейсмические станции в городе, которые давно перестали улавливать небольшие землетрясения из-за окружающей суматохи, снова их фиксируют.

Исследователь Пола Коулмейер из Великобритании опубликовала график, показывающий, как снизился сейсмический шум в Лондоне после закрытия школ и общественных мест.

Похожие данные публикуют и сейсмологи в Лос-Анджелесе.

По словам ученых, такие измерения будут полезны не только для сейсмологов, но и для системы здравоохранения, чтобы обнаружить участки, где ограничительные меры на время пандемии недостаточны.

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:52 MSK, 03.04
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