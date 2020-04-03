Коронавирус снизил сейсмический шум на Земле
Планета стала спокойнее.
Планета стала спокойнее.
Остановка транспорта и предприятий
Одним из первых на это обратил внимание Томас Лекок, геолог и сейсмолог Королевской обсерватории в Бельгии. По его словам, уровень сейсмического шума в столице Бельгии снизился на 30−50%. Теперь старые сейсмические станции в городе, которые давно перестали улавливать небольшие землетрясения
Исследователь Пола Коулмейер из Великобритании опубликовала график, показывающий, как снизился сейсмический шум в Лондоне после закрытия школ и общественных мест.
Похожие данные публикуют и сейсмологи в
По словам ученых, такие измерения будут полезны не только для сейсмологов, но и для системы здравоохранения, чтобы обнаружить участки, где ограничительные меры на время пандемии недостаточны.
Анна Лысенко