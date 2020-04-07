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11:31 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 7 апреля: определяем погоду на весну и лето

Утренний мороз — к продолжительным ночным заморозкам.

Источник: Агентство «Москва»

7 апреля православные христиане отмечают один из самых больших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В народном календаре эта дата означала начало весенне-летнего периода, когда окончательно устанавливается теплая погода и начинаются основные полевые работы.

Однако больше о погоде могли рассказать разные народные приметы.

Например, считалось, что если на Благовещение ночь теплая, то морозов больше не будет, но если теплая весенняя погода установилась до этого дня, то в ближайшее время стоит ждать похолодания.

К тому же, если утром 7 апреля иней и морозно, то ночные заморозки продлятся еще целый месяц.

Если на крышах до сих пор лежит снег, то в поле он будет лежать до 6 мая. Гроза в этот день предвещает теплое лето. А безоблачное и яркое небо — к частым летним дождям и грозам.

Утренний туман — к большому разливу рек и ручьев в ближайший месяц, а если к Благовещению до сих пор не прилетели ласточки — холодная погода задержится надолго.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

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