Народные приметы на 7 апреля: определяем погоду на весну и лето
Утренний мороз — к продолжительным ночным заморозкам.
Утренний мороз — к продолжительным ночным заморозкам.
7 апреля православные христиане отмечают один из самых больших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы. В народном календаре эта дата означала начало
Однако больше о погоде могли рассказать разные народные приметы.
К тому же, если утром 7 апреля иней и морозно, то ночные заморозки продлятся еще целый месяц.
Если на крышах до сих пор лежит снег, то в поле он будет лежать до 6 мая. Гроза в этот день предвещает теплое лето. А безоблачное и яркое небо — к частым летним дождям и грозам.
Утренний туман — к большому разливу рек и ручьев в ближайший месяц, а если к Благовещению до сих пор не прилетели ласточки — холодная погода задержится надолго.
Екатерина Гура