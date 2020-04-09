Народные приметы на 9 апреля: узнаем погоду по поведению птиц
С ними наши предки связывали сразу несколько примет.
С ними наши предки связывали сразу несколько примет.
Православная церковь 9 апреля отмечает день памяти святой Матроны. Считалось, что в этот день на реках начинается ледоход.
9 апреля наши предки следили за поведением птиц, с помощью которых определяли погоду на ближайшее время и лето.
А если птицы суетятся и летают низко над землей, то в течение долгого времени будет стоять сухая погода без осадков.
Существуют и другие народные приметы, помогающие определить погоду. Так, если утром 9 апреля иней и туман, то весна будет ясная, а лето жаркое. А низко плывущие облака предвещают небольшое похолодание в ближайшие дни.
Екатерина Гура