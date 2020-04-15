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19:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Тюльпановые поля в Германии сняли с высоты птичьего полета (фото)

Несмотря на коронавирус, туристов там немало.

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Инфицировано2 016 020 +45 795
Скончалось130 528 +5 984
Выздоровело504 254 +34 328
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:14 MSK, 15.04

Не только Нидерланды, но и Германия могут похвастаться огромными полями тюльпанов. В апреле туристы со всего мира съезжаются в пригород немецкого города Гревенброх, чтобы полюбоваться живописными видами. Там на территории в 100 гектаров в это время зацветают тысячи тюльпанов разных цветов и сортов.

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В этом году из-за пандемии коронавируса туристов здесь не так много, однако местные жители и самые отчаянные любители красивых фото все равно приезжают на тюльпановое поле.

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Немецкий фотограф Инна Фассбендер также не упустила возможности сделать впечатляющие снимки поля с помощью дрона, показав, как цветочное поле выглядит с высоты птичьего полета.

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Екатерина Гура

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