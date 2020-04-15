Тюльпановые поля в Германии сняли с высоты птичьего полета (фото)
Несмотря на коронавирус, туристов там немало.
Несмотря на коронавирус, туристов там немало.
Не только Нидерланды, но и Германия могут похвастаться огромными полями тюльпанов. В апреле туристы со всего мира съезжаются в пригород немецкого города Гревенброх, чтобы полюбоваться живописными видами. Там на территории в 100 гектаров в это время зацветают тысячи тюльпанов разных цветов и сортов.
В этом году
Немецкий фотограф Инна Фассбендер также не упустила возможности сделать впечатляющие снимки поля с помощью дрона, показав, как цветочное поле выглядит с высоты птичьего полета.
Екатерина Гура