Погодные приметы на 16 апреля: гром и гроза предвещают холодное лето
В этот день принято наблюдать за осадками и ветром
В этот день принято наблюдать за осадками и ветром
16 апреля православные христиане вспоминают преподобного Никиту Исповедника. Никитин день у наших предков был связан с ледоходом и разливом рек.
По народным приметам наши предки судили о том, какой будет погода в ближайшие дни, а также делали прогнозы на лето.
Считалось, если 16 апреля идет дождь, то весна будет холодной и затяжной. Частые раскаты грома свидетельствовали о том, что ближайшие несколько дней будут ненастными. Северный ветер также предвещал осадки на ближайшие дни.
Если во время грозы резко похолодало, то стоит ждать холодного лета. А много березового сока — к лету с дождями и частыми грозами.
Екатерина Гура