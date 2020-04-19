Над Баварией появилось странное облако
Редкое явление из тропических широт.
Редкое явление из тропических широт.
Житель городка Питлинг в Германии Ганс Шильд сфотографировал невероятное облако. «Вымеобразные облака очень редки. Появляются после грозы», — написал он в соцсети.
Такие облака имеют специфическую ячеистую форму. Обычно они встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов. Увидеть их в умеренном поясе — большая удача для любителей подобных наблюдений.
Ранее в небе над Словенией заметили «летающую тарелку» — лентикулярные облака необычной формы.
Анна Лысенко