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16:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Баварией появилось странное облако

Редкое явление из тропических широт.

Житель городка Питлинг в Германии Ганс Шильд сфотографировал невероятное облако. «Вымеобразные облака очень редки. Появляются после грозы», — написал он в соцсети.

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Такие облака имеют специфическую ячеистую форму. Обычно они встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов. Увидеть их в умеренном поясе — большая удача для любителей подобных наблюдений.

Ранее в небе над Словенией заметили «летающую тарелку» — лентикулярные облака необычной формы.

Анна Лысенко

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