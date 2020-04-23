Народные приметы на 23 апреля: наблюдаем за туманом
Некоторые приметы связаны с пауками
Некоторые приметы связаны с пауками
23 апреля православные христиане почитают память святого Терентия. В народном календаре дата получила название Терентий Маревный, потому что туманы для этого периода не редкость.
Если утром стоит густой туман — в течение дня будет дождь. Туман днем — к осадкам в ближайшие дни.
Чтобы определить погоду на ближайшее время, можно присмотреться и к паукам. Если появилось много молодых паучков, то холодов больше не будет, а лето будет жарким. А вот если старые большие пауки прячутся или сидят на паутине повыше, то возможно скорое похолодание.
Екатерина Гура