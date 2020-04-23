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11:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 23 апреля: наблюдаем за туманом

Некоторые приметы связаны с пауками

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Источник: СС0/ulleo

23 апреля православные христиане почитают память святого Терентия. В народном календаре дата получила название Терентий Маревный, потому что туманы для этого периода не редкость.

Если утром стоит густой туман — в течение дня будет дождь. Туман днем — к осадкам в ближайшие дни.

Чтобы определить погоду на ближайшее время, можно присмотреться и к паукам. Если появилось много молодых паучков, то холодов больше не будет, а лето будет жарким. А вот если старые большие пауки прячутся или сидят на паутине повыше, то возможно скорое похолодание.

Екатерина Гура

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