Фотограф показал исчезающую красоту Исландии (фото)
Крис Буркард из Калифорнии создал серию фотографий «На краю ледника», посвященных невероятным исландским рекам, снятым с высоты птичьего полета.
Крис Буркард из Калифорнии создал серию фотографий «На краю ледника», посвященных невероятным исландским рекам, снятым с высоты птичьего полета.
Эти прекрасные пейзажи сфотографированы с самолета. На высоте до 1,2 км они превращаются в завораживающие абстракции. Однако красотой осталось любоваться недолго, предупреждает фотограф. Реки находятся в опасности
Исландия является одним из лидеров в области возобновляемых источников энергии: по состоянию на 2016 год 65 процентов ее электроэнергии поступает из геотермальных источников. 20% приходится на гидроэнергетику, но она наносит значительный ущерб окружающей среде.
К примеру, только ГЭС «Каурахньюкар», снабжающая алюминиевый завод в городе Рейдарфьордур, потребовала пяти дамб на двух реках.
Буркард опубликовал фотокнигу и работает с экологами. Фотограф надеется, что, показывая хрупкую красоту Исландии, он поможет ее сохранить.
Анна Лысенко