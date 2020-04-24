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11:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф показал исчезающую красоту Исландии (фото)

Крис Буркард из Калифорнии создал серию фотографий «На краю ледника», посвященных невероятным исландским рекам, снятым с высоты птичьего полета.

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Эти прекрасные пейзажи сфотографированы с самолета. На высоте до 1,2 км они превращаются в завораживающие абстракции. Однако красотой осталось любоваться недолго, предупреждает фотограф. Реки находятся в опасности из-за гидроэлектростанций страны.

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Исландия является одним из лидеров в области возобновляемых источников энергии: по состоянию на 2016 год 65 процентов ее электроэнергии поступает из геотермальных источников. 20% приходится на гидроэнергетику, но она наносит значительный ущерб окружающей среде.

К примеру, только ГЭС «Каурахньюкар», снабжающая алюминиевый завод в городе Рейдарфьордур, потребовала пяти дамб на двух реках.

Буркард опубликовал фотокнигу и работает с экологами. Фотограф надеется, что, показывая хрупкую красоту Исландии, он поможет ее сохранить.

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Анна Лысенко

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