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09:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 25 апреля: каким будет лето

В народе делали прогнозы на урожай.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

25 апреля — день Василия Исповедника. Считалось, что даже в северных регионах зиме наступал конец.

Крестьяне наблюдали за погодой и делали прогнозы на лето. Если цветет верба, оно будет жарким. Много паутины — год будет урожайным. Утром холодно, а в обед жарко — лето будет засушливым и неурожайным.

Практически не видно чибисов — настоящее половодье начнется только в ближайшие дни. Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо.

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