Погодные приметы на 25 апреля: каким будет лето
В народе делали прогнозы на урожай.
В народе делали прогнозы на урожай.
25 апреля — день Василия Исповедника. Считалось, что даже в северных регионах зиме наступал конец.
Крестьяне наблюдали за погодой и делали прогнозы на лето. Если цветет верба, оно будет жарким. Много паутины — год будет урожайным. Утром холодно, а в обед жарко — лето будет засушливым и неурожайным.
Практически не видно чибисов — настоящее половодье начнется только в ближайшие дни. Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо.