Огромный водяной смерч попал на видео в Таиланде
У побережья Районга в восточной части Таиланда сформировался большой водяной смерч. Сотрудники местной электростанции успели записать видео впечатляющего природного явления.
У побережья Районга в восточной части Таиланда сформировался большой водяной смерч. Сотрудники местной электростанции успели записать видео впечатляющего природного явления.
В последние недели Таиланд охватили тропические штормы. Один из них обрушился на столицу Бангкок, привел к наводнениям и оползням.
Водяные смерчи появляются над поверхностью большого водоема и соединены с кучевым облаком. Чаще всего они встречаются в субтропических районах и исчезают вскоре после контакта с землей. Влажный климат Таиланда в сочетании с сильными грозами создает идеальные условия для формирования таких вихрей.
Анна Лысенко