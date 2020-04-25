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10:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Огромный водяной смерч попал на видео в Таиланде

У побережья Районга в восточной части Таиланда сформировался большой водяной смерч. Сотрудники местной электростанции успели записать видео впечатляющего природного явления.

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В последние недели Таиланд охватили тропические штормы. Один из них обрушился на столицу Бангкок, привел к наводнениям и оползням.

Водяные смерчи появляются над поверхностью большого водоема и соединены с кучевым облаком. Чаще всего они встречаются в субтропических районах и исчезают вскоре после контакта с землей. Влажный климат Таиланда в сочетании с сильными грозами создает идеальные условия для формирования таких вихрей.

Анна Лысенко

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