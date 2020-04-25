Составлен топ-10 глобальных угроз человечеству
В списке — продовольственная безопасность, пандемии и глобальное потепление.
В списке — продовольственная безопасность, пандемии и глобальное потепление.
Исследователи из Австралии назвали 10 главных угроз для всего человечества.
Список приведен в отчете «Выживание и процветание в XXI веке», опубликованном Комиссией по человеческому будущему (Commission for The Human Future). Это группа исследователей, которые занимаются поиском и разработкой решений глобальных экономических, гуманитарных и экологических проблем.
Топ-10 глобальных угроз по версии CHF
«Хотя вышеперечисленные угрозы могут показаться не связанными между собой, все они являются частями большой головоломки», — отмечается в отчете.
Комиссия начала работу в прошлом году при Австралийском национальном университете.
Анна Лысенко