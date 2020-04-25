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15:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Составлен топ-10 глобальных угроз человечеству

В списке — продовольственная безопасность, пандемии и глобальное потепление.

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Источник: Reuters

Исследователи из Австралии назвали 10 главных угроз для всего человечества.

Список приведен в отчете «Выживание и процветание в XXI веке», опубликованном Комиссией по человеческому будущему (Commission for The Human Future). Это группа исследователей, которые занимаются поиском и разработкой решений глобальных экономических, гуманитарных и экологических проблем.

Топ-10 глобальных угроз по версии CHF

  • сокращение природных ресурсов, особенно воды;
  • коллапс экосистем и утрата биоразнообразия;
  • рост человеческой популяции, несовместимый с несущей способностью Земли;
  • глобальное потепление и антропогенное изменение климата;
  • химическое загрязнение Земли, в том числе атмосферы и океанов;
  • проблемы продовольственной безопасности и ухудшение качества питания;
  • ядерное оружие и другое оружие массового уничтожения;
  • пандемии;
  • появление мощных, неконтролируемых новых технологий;
  • национальное и глобальное непонимание и принятие превентивных мер в отношении этих рисков.

«Хотя вышеперечисленные угрозы могут показаться не связанными между собой, все они являются частями большой головоломки», — отмечается в отчете.

Комиссия начала работу в прошлом году при Австралийском национальном университете.

Анна Лысенко

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