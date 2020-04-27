Народные приметы на 27 апреля: наблюдаем за пчелами
Определяем погоду на весну и лето.
Определяем погоду на весну и лето.
Православная церковь 27 апреля почитает святого Мартина (Мартына). В народе считали, что с этого дня начинаются первые грозы.
По народным приметам, если на Мартына стоит холодная и ненастная погода, то лето, наоборот, будет жарким. А если погода теплая и солнечная, то скоро надолго похолодает.
У березы много сока — лето будет долгим, а осень придет поздно. А если 27 апреля летает много пчел, то погода в ближайшее время будет теплая и ясная.
Екатерина Гура