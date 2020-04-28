Народные приметы на 28 апреля: наблюдаем за природой
Красный закат — к дождю
Красный закат — к дождю
Православная церковь 28 апреля вспоминает апостолов Пуда, Аристарха и Трофима. В этот день наши предки доставали пчел и готовили пасеки.
По народным приметам в этот день можно узнать погоду на ближайшее время. Если ночью похолодало — ближайшая неделя будет теплой и солнечной. Дневная жара также говорит о хорошей погоде на ближайшее время.
Если днем ясно, но к вечеру на небе появляются темные облака или тучи, то следует ждать перемены погоды. Если закат 28 апреля красного цвета, то скоро пойдут дожди.
Екатерина Гура