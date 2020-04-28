Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Проклятие чёрного золотаНасколько сильно Россия зависела от нефти при Николае II, Сталине, Хрущёве, Брежневе и Путине?
Фоторепортажи
12Пасха в России во время пандемии коронавируса
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
10:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 28 апреля: наблюдаем за природой

Красный закат — к дождю

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: CC0/avemary

Православная церковь 28 апреля вспоминает апостолов Пуда, Аристарха и Трофима. В этот день наши предки доставали пчел и готовили пасеки.

По народным приметам в этот день можно узнать погоду на ближайшее время. Если ночью похолодало — ближайшая неделя будет теплой и солнечной. Дневная жара также говорит о хорошей погоде на ближайшее время.

Если днем ясно, но к вечеру на небе появляются темные облака или тучи, то следует ждать перемены погоды. Если закат 28 апреля красного цвета, то скоро пойдут дожди.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
13 незаменимых вещей для карантина, которые легко купить на AliExpress Выбираем недорогие предметы и устройства, с помощью которых проще пережить самоизоляцию.
Hi-Tech
Пентагон опубликовал кадры с НЛО (они настоящие) Это все еще не доказывает существование инопланетян и летающих тарелок
Авто
На что на самом деле способен новый Defender? Ответы на все вопросы о внедорожнике мы получили в суровой Намибии
Кино
Назван победитель шоу «Маска» Завершился проект НТВ, в котором звезды демонстрировали вокальные таланты в невероятных костюмах
Новости партнеров
Панику вокруг коронавируса раздувают неспроста
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Кумир 90-х Овсиенко: как она выглядит сейчас
Большой штраф: теперь любой дачник в зоне риска
Леди
Звездные красотки, которые ходят по дому без одежды Смотри на снимки звездных красоток!
Новости партнеров
У прикованной к постели Бабкиной диагностировали еще одно заболевание
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Бабкина заразила коронавирусом множество людей, включая маленького ребенка
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»