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12:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 29 апреля: наблюдаем за природой

Кучевые облака — к ясной погоде.

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Источник: @dianamia

29 апреля православные христиане вспоминают мучениц Ирину, Агапию и Хионию. В народном календаре эта дата получила название Ирина Рассадница, так как в это время было принято сажать рассаду капусты и томатов. Наши предки обычно этот день проводили в огороде.

По разным природным приметам можно было узнать погоду на ближайшие дни и лето. Так, если 29 апреля дует западный ветер, то скоро будет дождь. Ухудшение погоды также предсказывает яркая радуга. А если в небе много кучевых облаков — это к погоде без осадков.

Проливной дождь в этот день сулит жаркое и солнечное лето. Если 29 апреля резко испортилась погода, то стоит ждать скорой жары.

Екатерина Гура

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