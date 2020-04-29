Народные приметы на 29 апреля: наблюдаем за природой
Кучевые облака — к ясной погоде.
Кучевые облака — к ясной погоде.
29 апреля православные христиане вспоминают мучениц Ирину, Агапию и Хионию. В народном календаре эта дата получила название Ирина Рассадница, так как в это время было принято сажать рассаду капусты и томатов. Наши предки обычно этот день проводили в огороде.
По разным природным приметам можно было узнать погоду на ближайшие дни и лето. Так, если 29 апреля дует западный ветер, то скоро будет дождь. Ухудшение погоды также предсказывает яркая радуга. А если в небе много кучевых облаков — это к погоде без осадков.
Проливной дождь в этот день сулит жаркое и солнечное лето. Если 29 апреля резко испортилась погода, то стоит ждать скорой жары.
Екатерина Гура