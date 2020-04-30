Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В Крыму нашли затопленный в 1941 году корабль Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму
Фоторепортажи
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
09:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 апреля: наблюдаем за облаками

Темные тучи — к перемене погоды

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: CC0/Simon

30 апреля церковь вспоминает святого Зосиму, который считается покровителем пчеловодства.

По народным приметам в этот день можно узнать погоду на ближайшие дни и лето. Если 30 апреля с утра идет дождь, то ближайшие дни будут ясными, а лето — жарким. Грозовые облака — к перемене погоды, а прозрачные облака — к сильному ветру.

Если после дождя или в ясном небе гремит глухой гром, то в ближайшие дни стоит ждать плохой погоды.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Невидимые последствия карантина: что нас ждет в мае и летом Фраза «Мир не будет прежним» уже стала банальностью. Но что же на самом деле изменится по окончании пандемии?
Hi-Tech
Чего нельзя делать для борьбы с «короной» То, что не работает
Авто
Страховщики ждут всплеска угонов: под угрозой популярные машины Сейчас число краж и угонов автомобилей в России сократилось, но это продлится недолго — ровно столько, сколько и самоизоляция. Когда все выйдут на работу, начнутся проблемы
Кино
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан скончался на 54-м году жизни
Новости партнеров
Зеленский принял закон, который все ждали со времен независимости
Путин сообщил крайне неприятную новость о ситуации с коронавирусом в России
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Gnezdo.ru
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Гарри и Меган могут вернуться: вскрылись детали
1 мая коснется всех пенсионеров: приказ Мишустина
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Новости партнеров
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
Собчак оскорбила девушку Александра Петрова. Вот что на это ответил актер
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Как понять. что у вас бессимптомный коронавирус
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»