Народные приметы на 30 апреля: наблюдаем за облаками
Темные тучи — к перемене погоды
Темные тучи — к перемене погоды
30 апреля церковь вспоминает святого Зосиму, который считается покровителем пчеловодства.
По народным приметам в этот день можно узнать погоду на ближайшие дни и лето. Если 30 апреля с утра идет дождь, то ближайшие дни будут ясными, а лето — жарким. Грозовые облака — к перемене погоды, а прозрачные облака — к сильному ветру.
Если после дождя или в ясном небе гремит глухой гром, то в ближайшие дни стоит ждать плохой погоды.
Екатерина Гура