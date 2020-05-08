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18:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Вулкан Этна выпустил в небо сердце из пепла и дыма (фото)

Многие восприняли это как хороший знак.

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Итальянский фотограф и видеограф Давиде Дестефано сделал невероятный кадр вулкана Этна, который уже облетел весь мир.

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Дым и пепел, который вулкан извергает вот уже несколько недель, на несколько минут образовали в воздухе форму сердца.

Фотограф отметил, что этот удивительный кадр получился случайно. А люди по всей Италии и за ее пределами назвали это «хорошим знаком», символизирующим победу над коронавирусом и возвращением к привычной жизни.

Екатерина Гура

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