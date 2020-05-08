Вулкан Этна выпустил в небо сердце из пепла и дыма (фото)
Многие восприняли это как хороший знак.
Многие восприняли это как хороший знак.
Итальянский фотограф и видеограф Давиде Дестефано сделал невероятный кадр вулкана Этна, который уже облетел весь мир.
Дым и пепел, который вулкан извергает вот уже несколько недель, на несколько минут образовали в воздухе форму сердца.
Фотограф отметил, что этот удивительный кадр получился случайно. А люди по всей Италии и за ее пределами назвали это «хорошим знаком», символизирующим победу над коронавирусом и возвращением к привычной жизни.
Екатерина Гура