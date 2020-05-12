Народные приметы на 12 мая: много майских жуков — к засухе
А слишком активные муравьи — к дождю
А слишком активные муравьи — к дождю
12 мая православные христиане почитают память Девяти мучеников Кизических, пострадавших за веру в III веке. В народе их считали целителями, а потому в этот день было принято собирать и заготавливать различные целебные травы, которые, как считалось, обладают в это время особой силой.
Что же касается погоды на лето и ближайшие дни, то ее наши предки определяли с помощью разных народных примет.
К примеру, яркий и ясный восход солнца говорит о теплом и урожайном лете. А слишком жаркая погода — о холодах в конце месяца.
Если перед дождем на небе сверкает молния — ненастная погода сохранится на несколько дней. Много муравьев на земле — к скорому дождю. А обилие майских жуков, наоборот, говорит о засушливой погоде.
Погоду на лето можно также определить, если присмотреться к деревьям. Если на березе распустились листья быстрее, чем на ольхе — лето будет сухое, а если наоборот — то стоит готовиться к холодному и дождливому лету.
Екатерина Гура