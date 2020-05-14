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09:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 14 мая: солнечный день — к теплому лету

А осадки предвещают холодную и долгую зиму

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Источник: Агентство «Москва»

Православные христиане 14 мая вспоминают пророка Иеремея (Еремея), которого в народе прозвали Запашником, так как в это время начинались активные посевные работы.

Особое внимание в этот день было принято обращать на различные природные приметы, которые могли рассказать о погоде как на ближайшие дни, так и на лето, осень и даже зиму.

Например, яркое солнце 14 мая предвещает теплое и хорошее лето. А если день выдался жарким, то такая же погода будет стоять и в сентябре. А вот холодная и ненастная погода — к суровой и затяжной зиме.

Стоит обратить внимание и на росу. Если утром ее много — то ближайшие дни будут теплыми и ясными.

Екатерина Гура

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