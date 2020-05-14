Народные приметы на 14 мая: солнечный день — к теплому лету
А осадки предвещают холодную и долгую зиму
А осадки предвещают холодную и долгую зиму
Православные христиане 14 мая вспоминают пророка Иеремея (Еремея), которого в народе прозвали Запашником, так как в это время начинались активные посевные работы.
Например, яркое солнце 14 мая предвещает теплое и хорошее лето. А если день выдался жарким, то такая же погода будет стоять и в сентябре. А вот холодная и ненастная погода — к суровой и затяжной зиме.
Стоит обратить внимание и на росу. Если утром ее много — то ближайшие дни будут теплыми и ясными.
Екатерина Гура