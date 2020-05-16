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09:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 16 мая: каким будет лето

В народе 16 мая — Мавры Рассадницы. Крестьяне работали на огородах, высаживали рассаду и наблюдали за приметами.

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Источник: Reuters

Большая роса и ясный день обещали хороший урожай огурцов. Сухое утро — к дождю в течение дня. Пышно цветет черемуха — лето будет дождливым.

Если листья на ясене ещё не распустились, а дуб уже зеленый, то лето будет засушливое.

Утки и гуси крылья поднимают и машут ими — к буре. Если в этот день солнечно и тепло, то такая погода будет в конце месяца.

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