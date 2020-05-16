Погодные приметы на 16 мая: каким будет лето
В народе 16 мая — Мавры Рассадницы. Крестьяне работали на огородах, высаживали рассаду и наблюдали за приметами.
В народе 16 мая — Мавры Рассадницы. Крестьяне работали на огородах, высаживали рассаду и наблюдали за приметами.
Большая роса и ясный день обещали хороший урожай огурцов. Сухое утро — к дождю в течение дня. Пышно цветет черемуха — лето будет дождливым.
Если листья на ясене ещё не распустились, а дуб уже зеленый, то лето будет засушливое.
Утки и гуси крылья поднимают и машут ими — к буре. Если в этот день солнечно и тепло, то такая погода будет в конце месяца.