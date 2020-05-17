Народные приметы на 17 мая: изменится ли погода
Наблюдая за небом, росой и птицами, можно узнать погоду на ближайшие дни.
Наблюдая за небом, росой и птицами, можно узнать погоду на ближайшие дни.
Окутанное дымкой солнце предвещает затяжную непогоду. Утром нет росы — к дождю. Воробьи шумят — к сильному ветру, много майских жуков — к засухе.
Частый и сильный дождь в этот день — к урожаю. А вот если весь день слышно кукушку — погода будет хорошей.
Цветущая рябина указывает на приход тепла. На кленах появились сережки — можно сажать свеклу.