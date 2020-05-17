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10:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 17 мая: изменится ли погода

Наблюдая за небом, росой и птицами, можно узнать погоду на ближайшие дни.

Погода в Вашингтоне:
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Источник: AP 2020

Окутанное дымкой солнце предвещает затяжную непогоду. Утром нет росы — к дождю. Воробьи шумят — к сильному ветру, много майских жуков — к засухе.

Частый и сильный дождь в этот день — к урожаю. А вот если весь день слышно кукушку — погода будет хорошей.

Цветущая рябина указывает на приход тепла. На кленах появились сережки — можно сажать свеклу.

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