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13:05 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 18 мая: определяем погоду на ближайшие дни

Дождливый день — к дождливой неделе.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

18 мая православные христиане почитают память святой Ирины (Арины), которую в народе прозвали Рассадница, так как в этот день было принято высаживать рассаду на грядки. С этим днем также связывали множество различных примет, которые могли рассказать о погоде.

Если перестали щебетать птицы, то стоит готовиться к грозе. Большие облака, движущиеся с юга на север, также говорят о скорых осадках.

Если 18 мая дождь идет с перерывами, но весь день, то в ближайшие дни погода ухудшится.

Екатерина Гура

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