Народные приметы на 18 мая: определяем погоду на ближайшие дни
Дождливый день — к дождливой неделе.
Дождливый день — к дождливой неделе.
18 мая православные христиане почитают память святой Ирины (Арины), которую в народе прозвали Рассадница, так как в этот день было принято высаживать рассаду на грядки. С этим днем также связывали множество различных примет, которые могли рассказать о погоде.
Если перестали щебетать птицы, то стоит готовиться к грозе. Большие облака, движущиеся с юга на север, также говорят о скорых осадках.
Если 18 мая дождь идет с перерывами, но весь день, то в ближайшие дни погода ухудшится.
Екатерина Гура