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09:21 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 19 мая: птицы подскажут, ждать ли осадков

Туман на рассвете — к ясному дню

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Источник: Reuters

Православные христиане 19 мая вспоминают святого праведника Иова. В народе день получил название Иов-Огуречник, так как в этот период в северных регионах высаживали огурцы и репу, а по различным приметам могли определить, каким будет этот урожай.

Что же касается погоды, то ее тоже можно определить по погодным приметам. Например, если утром стоит туман, то в ближайшие дни дождей не будет. А вот если на траве поутру мало росы, то, наоборот, стоит готовиться к осадкам.

Птицы весело щебечут — в ближайшие дни будет хорошая погода. А если осы строят гнезда в открытых местах — лето будет дождливое.

Екатерина Гура

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