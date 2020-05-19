Народные приметы на 19 мая: птицы подскажут, ждать ли осадков
Туман на рассвете — к ясному дню
Туман на рассвете — к ясному дню
Православные христиане 19 мая вспоминают святого праведника Иова. В народе день получил название
Что же касается погоды, то ее тоже можно определить по погодным приметам. Например, если утром стоит туман, то в ближайшие дни дождей не будет. А вот если на траве поутру мало росы, то, наоборот, стоит готовиться к осадкам.
Птицы весело щебечут — в ближайшие дни будет хорошая погода. А если осы строят гнезда в открытых местах — лето будет дождливое.
Екатерина Гура