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18:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Апокалиптичные тучи напугали жителей США (фото)

Необычное природное явление в небе могли наблюдать сразу в нескольких штатах.

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В середине мая на территории США прошли сильные грозы, которые сопровождались не только дождем, ветром и молниями, но также и впечатляющими природными «спецэффектами». Дело в том, что грозы принесли довольно необычные тучи, похожие на гигантские волны.

«Цунами» из облаков выгляделм довольно пугающе. Их могли наблюдать жители штатов Флорида, Оклахома, Кентуки, Техас, Массачусетс, Джорджия, Монтана и других.

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Флорида
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Флорида
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Кентуки
Массачусетс
Джорджия
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Монтана
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Техас

Екатерина Гура

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