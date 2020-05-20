Апокалиптичные тучи напугали жителей США (фото)
Необычное природное явление в небе могли наблюдать сразу в нескольких штатах.
Необычное природное явление в небе могли наблюдать сразу в нескольких штатах.
В середине мая на территории США прошли сильные грозы, которые сопровождались не только дождем, ветром и молниями, но также и впечатляющими природными «спецэффектами». Дело в том, что грозы принесли довольно необычные тучи, похожие на гигантские волны.
«Цунами» из облаков выгляделм довольно пугающе. Их могли наблюдать жители штатов Флорида, Оклахома, Кентуки, Техас, Массачусетс, Джорджия, Монтана и других.
Екатерина Гура