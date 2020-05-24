Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
На Индию и Бангладеш обрушился суперураган (фото)Порывы ветра достигали 265 км/ч
Фоторепортажи
10Отдельные люди: как коронавирус изменил мир
18Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полета
09:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 24 мая: каким будет лето

Подскажет дождь и кошки.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: AP 2020

24 мая в народе — Мокия Мокрого. С этим днем связано несколько примет.

Если на Мокия идет дождь — лето будет мокрым. Восход солнца красный — летом будет много гроз. Кот уснул животом кверху — к жаркой погоде.

В лесу отходят сморчки — жди появления белых грибов.

Если дождь пошел после обеда, он будет капать долго. Если туман стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре начнется буря.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Что будет с организмом, если есть овощи каждый день. Рассказывает диетолог Плюсы и минусы такого питания.
Hi-Tech
Все дело в цене. Необычные находки на AliExpress Полезно и недорого.
Авто
Очень сложный тест: нужно угадать машину по комментарию из Сети Редакция Авто Mail.ru всегда внимательно изучает комментарии читателей. Сегодня мы решили собрать самые интересные из них и проверить, легко ли другим угадать, о каком автомобиле идет речь. Справится только настоящий знаток!
Кино
Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века» Актриса показала кадры в образе своей героини из нового сериала
Новости партнеров
Даже фанаты Монро такой ее не видели: 5 редких фото
Соцработники получат надбавки к зарплате от 10 до 60 тыс. руб. – президент
Президент напомнил чиновникам: граждане должны получить всю госпомощь – жми
Президент на пальцах объяснил чиновникам критерии оценки работы
Gnezdo.ru
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Популярные россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
Ирина Пегова восхитила поклонников ярким образом Звезду сравнили с Малефисентой.
Новости партнеров
Сколько семей разрушила Навка: она далеко не святая женщина
Президент отменил требование о правах на маткапитал для доплат
Президент России ввел беспрецедентные меры поддержки семей с детьми
Президент России: с такими испытаниями мир столкнулся впервые после войны
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»