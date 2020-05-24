Народные приметы на 24 мая: каким будет лето
Подскажет дождь и кошки.
Подскажет дождь и кошки.
24 мая в народе — Мокия Мокрого. С этим днем связано несколько примет.
Если на Мокия идет дождь — лето будет мокрым. Восход солнца красный — летом будет много гроз. Кот уснул животом кверху — к жаркой погоде.
В лесу отходят сморчки — жди появления белых грибов.
Если дождь пошел после обеда, он будет капать долго. Если туман стелется по земле и не заканчивается с восходом солнца, то вскоре начнется буря.