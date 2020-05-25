Народные приметы на 25 мая: определяем погоду на лето
Наблюдаем за рассветом и пчелами
Наблюдаем за рассветом и пчелами
Православные христиане 25 мая вспоминают святого Епифания. В народе заметили, что обычно в этот день начинает цвести калина.
По народным приметам можно определить погоду на предстоящее лето. Например, если утром 25 мая заря
Можно в этот день узнать погоду и на ближайшее время. Считается, если вечером облака окрашены в синий цвет, то скоро погода изменится.
Ясную и солнечную погоду можно ждать, если на Епифана летает много пчел и сильно пахнет цветущая акация.
Екатерина Гура