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11:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 25 мая: определяем погоду на лето

Наблюдаем за рассветом и пчелами

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Источник: CC0/papazachariasa

Православные христиане 25 мая вспоминают святого Епифания. В народе заметили, что обычно в этот день начинает цвести калина.

По народным приметам можно определить погоду на предстоящее лето. Например, если утром 25 мая заря ярко-красная, это к жаркому и засушливому лету. Если утро ясное и безветренное, то лето будет сухим и жарким, а если идет дождь, то и летом будут частые осадки.

Можно в этот день узнать погоду и на ближайшее время. Считается, если вечером облака окрашены в синий цвет, то скоро погода изменится.

Ясную и солнечную погоду можно ждать, если на Епифана летает много пчел и сильно пахнет цветущая акация.

Екатерина Гура

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