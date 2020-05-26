Народные приметы на 26 мая: наблюдаем за комарами
Чем больше комаров, тем лучше погода
Чем больше комаров, тем лучше погода
26 мая православная церковь почитает память святой Гликерии Новгородской. В народе ее прозвали Лукерьей Комарницей — считалось, что в это время как раз просыпаются комары. Увидеть сегодня много комаров — к счастью и большому урожаю ягод и грибов.
Что же касается погоды, то составить прогноз помогут народные приметы, некоторые из которых тоже связаны с комарами.
Считалось, если 26 мая появилось много комаров, значит установилась хорошая и теплая погода. А если комаров нет, то в мае дождей не будет.
Ласточки и стрижи активно кружат в воздухе — стоит ждать жаркой погоды.
Екатерина Гура