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10:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 26 мая: наблюдаем за комарами

Чем больше комаров, тем лучше погода

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Источник: СС0/nuzree

26 мая православная церковь почитает память святой Гликерии Новгородской. В народе ее прозвали Лукерьей Комарницей — считалось, что в это время как раз просыпаются комары. Увидеть сегодня много комаров — к счастью и большому урожаю ягод и грибов.

Что же касается погоды, то составить прогноз помогут народные приметы, некоторые из которых тоже связаны с комарами.

Считалось, если 26 мая появилось много комаров, значит установилась хорошая и теплая погода. А если комаров нет, то в мае дождей не будет.

Ласточки и стрижи активно кружат в воздухе — стоит ждать жаркой погоды.

Екатерина Гура

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