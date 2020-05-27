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12:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 27 мая: наблюдаем за птицами

Поющие птицы — к перемене погоды

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Источник: CC0/zoosnow

27 мая православные христиане почитают память святого Исидора, которого в народе прозвали Сидор Огуречник, так как наступала пора высаживать огурцы.

О погоде на ближайшие дни судили по разным народным приметам.

Например, если 27 мая туман и град, то в ближайшие недели будут обильные осадки. Листья кленов утром липкие — вечером будет плохая погода.

О погоде можно узнать и наблюдая за птицами. Если 27 мая прилетели стрижи, то впереди ждут теплые дни. Ласточки летают высоко в небе — погода будет теплой и солнечной. Если весь день разные птицы громко поют и щебечут, то стоит ждать перемены погоды.

Кроме того, сегодня можно сделать прогноз и на предстоящее лето. Если днем резко похолодало, то и лето будет холодным, а если весь день идет дождь, то лето будет жарким.

Екатерина Гура

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