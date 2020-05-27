Народные приметы на 27 мая: наблюдаем за птицами
Поющие птицы — к перемене погоды
Поющие птицы — к перемене погоды
27 мая православные христиане почитают память святого Исидора, которого в народе прозвали Сидор Огуречник, так как наступала пора высаживать огурцы.
О погоде на ближайшие дни судили по разным народным приметам.
О погоде можно узнать и наблюдая за птицами. Если 27 мая прилетели стрижи, то впереди ждут теплые дни. Ласточки летают высоко в небе — погода будет теплой и солнечной. Если весь день разные птицы громко поют и щебечут, то стоит ждать перемены погоды.
Кроме того, сегодня можно сделать прогноз и на предстоящее лето. Если днем резко похолодало, то и лето будет холодным, а если весь день идет дождь, то лето будет жарким.
Екатерина Гура