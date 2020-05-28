Арктике угрожают «зомби-пожары»

Дремлющие «зомби-пожары» в Арктике могут пробудиться после необычайно теплой и сухой весны, предупреждают ученые.
Это тлеющие точки под землей, разбросанные по всему региону после беспрецедентных пожаров прошлого года. Исследователи наблюдают за ними со спутников европейской Службы Коперника по мониторингу атмосферы, сообщает AFP.
Такие подземные очаги могут представлять опасность спустя месяцы или даже годы после пожаров. По данным пожарных служб, с 2005 года на Аляске произошло 39 пожаров, вспыхнувших
Наблюдения из космоса показывают, что «зомби-пожары» сосредоточены в районах, которые сгорели прошлым летом. 2019 год был беспрецедентным по масштабу и продолжительности пожаров в Сибири и на Аляске. В прошлом июне, самом жарком за последние 150 лет, выбросы углекислого газа в атмосферу составили 50 миллионов тонн, что эквивалентно годовым выбросам Швеции.
Анна Лысенко