Народные приметы на 30 мая: ждем грозового лета
В конце мая в народе забывали об отдыхе и все свободное трудились на грядках: окучивали картофель, высаживали рассаду. Считалось, чем больше усилий приложишь в это время, тем лучшим будет урожай.
В конце мая в народе забывали об отдыхе и все свободное трудились на грядках: окучивали картофель, высаживали рассаду. Считалось, чем больше усилий приложишь в это время, тем лучшим будет урожай.
Наблюдали за погодой. Холод и дождь говорили о том, что летом будут грады. Утром 30 мая дует холодный ветер с севера — лето будет с холодным ветром. Если небо высокое и голубое — жди частых гроз. Свиньи роют болота — к дождливому лету.
Пышно цветут кусты и деревья — рыбалка в ближайшие месяцы будет удачной.