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09:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 30 мая: ждем грозового лета

В конце мая в народе забывали об отдыхе и все свободное трудились на грядках: окучивали картофель, высаживали рассаду. Считалось, чем больше усилий приложишь в это время, тем лучшим будет урожай.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Наблюдали за погодой. Холод и дождь говорили о том, что летом будут грады. Утром 30 мая дует холодный ветер с севера — лето будет с холодным ветром. Если небо высокое и голубое — жди частых гроз. Свиньи роют болота — к дождливому лету.

Пышно цветут кусты и деревья — рыбалка в ближайшие месяцы будет удачной.

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