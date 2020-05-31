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11:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Филиппинах появился тройной водяной смерч (видео)

Устрашающее зрелище.

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Жители города Мунтинлупа на Филиппинах стали очевидцами тройного водяного смерча.

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Три гигантских вихря появились одновременно во время вечернего дождя. Они держались над водой очень долго. В среднем время существования водяных смерчей составляет 15−20 минут, но вихри в Лагуна-де-Бэй наблюдали около получаса.

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Водяной смерч появляется, если обычный смерч проходит над водной поверхностью. У вихря над водой скорость вращения и движения ниже в два-три раза, а диаметр меньше, чем у обычного смерча.

Анна Лысенко

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