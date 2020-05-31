На Филиппинах появился тройной водяной смерч (видео)
Устрашающее зрелище.
Устрашающее зрелище.
Жители города Мунтинлупа на Филиппинах стали очевидцами тройного водяного смерча.
Три гигантских вихря появились одновременно во время вечернего дождя. Они держались над водой очень долго. В среднем время существования водяных смерчей составляет 15−20 минут, но вихри в
Водяной смерч появляется, если обычный смерч проходит над водной поверхностью. У вихря над водой скорость вращения и движения ниже в
Анна Лысенко