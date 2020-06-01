В Башкирии выпал град размером с яйцо (фото)
Он сильно повредил деревья и автомобили.
Он сильно повредил деревья и автомобили.
31 мая в Башкирии прошел сильный ливень с градом. В некоторых районах град был размером с куриное яйцо.
Особенно сильно досталось жителям Уфимского района, где гигантские ледяные шары сбивали ветки деревьев и разбивали автомобили. Крупный град также могли наблюдать жители Уфы, Бирского, Чишминского, Благоварского и других окрестных районов.
Пользователи соцсетей публиковали последствия разрушительной майской стихии.
Екатерина Гура