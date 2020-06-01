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19:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Башкирии выпал град размером с яйцо (фото)

Он сильно повредил деревья и автомобили.

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31 мая в Башкирии прошел сильный ливень с градом. В некоторых районах град был размером с куриное яйцо.

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Особенно сильно досталось жителям Уфимского района, где гигантские ледяные шары сбивали ветки деревьев и разбивали автомобили. Крупный град также могли наблюдать жители Уфы, Бирского, Чишминского, Благоварского и других окрестных районов.

Пользователи соцсетей публиковали последствия разрушительной майской стихии.

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Екатерина Гура

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