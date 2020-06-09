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14:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 9 июня: наблюдаем за облаками и росой

Утренняя погода подскажет, чего ждать в течение дня.

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Источник: @dianamia

Православные христиане 9 июня почитают память святой мученицы Феодоры. В народе этот день связывали с ссорами и сплетнями, а потому старались поменьше общаться с посторонними людьми. Также на Феодору была запрещена любая работа, так что можно было весь день лениться.

Что касается погоды, то в народе существовало несколько примет, по которым можно было сделать прогноз. Например, если утром душно, то днем обязательно будет дождь. Утренняя роса долго не высыхает — следует готовиться к сильной грозе.

А вот если в течение всего дня погода облачная, но на закате видно солнце, то 10 июня будет ясная и теплая погода.

Екатерина Гура

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