Народные приметы на 9 июня: наблюдаем за облаками и росой
Утренняя погода подскажет, чего ждать в течение дня.
Утренняя погода подскажет, чего ждать в течение дня.
Православные христиане 9 июня почитают память святой мученицы Феодоры. В народе этот день связывали с ссорами и сплетнями, а потому старались поменьше общаться с посторонними людьми. Также на Феодору была запрещена любая работа, так что можно было весь день лениться.
Что касается погоды, то в народе существовало несколько примет, по которым можно было сделать прогноз. Например, если утром душно, то днем обязательно будет дождь. Утренняя роса долго не высыхает — следует готовиться к сильной грозе.
А вот если в течение всего дня погода облачная, но на закате видно солнце, то 10 июня будет ясная и теплая погода.
Екатерина Гура