Народные приметы на 10 июня: наблюдаем за насекомыми
Также погоду можно узнать по радуге.
Также погоду можно узнать по радуге.
Православные христиане 10 июня чтят память святого Евтихия, а также святого Никиты (Халкидонского). На Руси Никиту считали покровителем гусей, а потому этот день называли
Чтобы определить погоду на ближайшие дни и предстоящую осень, наши предки внимательно следили за природой.
Например, если в небе долго видна радуга, то скоро будет ненастье, а если радуга быстро исчезла — будет ясно. Если 10 июня идет дождь, то осень будет с минимальным количеством осадков.
Погоду на ближайшее время можно определить и с помощью насекомых. Если на муравейнике много муравьев, а осы в этот день особенно активны — стоит ждать ясной и теплой погоды. А если ящерицы выползают греться на солнышке — будет дождь с ветром.
Екатерина Гура