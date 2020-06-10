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День в истории: 10 июняОснование «Союзмультфильма», патент на шариковую ручку, старт миссии марсохода Spirit и другие события, которые произошли в этот день
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12:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 июня: наблюдаем за насекомыми

Также погоду можно узнать по радуге.

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Источник: @tumbao1949

Православные христиане 10 июня чтят память святого Евтихия, а также святого Никиты (Халкидонского). На Руси Никиту считали покровителем гусей, а потому этот день называли Никита-гусятник.

Чтобы определить погоду на ближайшие дни и предстоящую осень, наши предки внимательно следили за природой.

Например, если в небе долго видна радуга, то скоро будет ненастье, а если радуга быстро исчезла — будет ясно. Если 10 июня идет дождь, то осень будет с минимальным количеством осадков.

Погоду на ближайшее время можно определить и с помощью насекомых. Если на муравейнике много муравьев, а осы в этот день особенно активны — стоит ждать ясной и теплой погоды. А если ящерицы выползают греться на солнышке — будет дождь с ветром.

Екатерина Гура

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