Народные приметы на 11 июня: об осадках расскажут пчелы
А вот утренний туман обещает ясную и теплую погоду.
А вот утренний туман обещает ясную и теплую погоду.
11 июня православная церковь вспоминает священномученицу Феодосию, которую в народе называли Колосяница
Наши предки в этот день обращали внимание на различные приметы, по которым они могли определить погоду на ближайшие дни.
Например, если 11 июня пчелы активно летят к ульям, то скоро будет дождь. Если иголки чертополоха в этот день мягкие и не колются — также стоит ждать осадков.
А вот утренний туман, обилие пауков или активные и шумящие воробьи — к хорошей и ясной погоде.
Екатерина Гура