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13:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 июня: об осадках расскажут пчелы

А вот утренний туман обещает ясную и теплую погоду.

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Источник: @bobajaglicic

11 июня православная церковь вспоминает священномученицу Феодосию, которую в народе называли Колосяница из-за того, что в это время уже вовсю колосилась рожь.

Наши предки в этот день обращали внимание на различные приметы, по которым они могли определить погоду на ближайшие дни.

Например, если 11 июня пчелы активно летят к ульям, то скоро будет дождь. Если иголки чертополоха в этот день мягкие и не колются — также стоит ждать осадков.

А вот утренний туман, обилие пауков или активные и шумящие воробьи — к хорошей и ясной погоде.

Екатерина Гура

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