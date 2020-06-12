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10:50 (мск), источник: Погода Mail.ru

Озеро в Индии за ночь изменило цвет

Все дело в соли и водорослях, говорят эксперты.

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Кратерное озеро Лонар, образовавшееся от удара метеорита примерно 50 тысяч лет назад, за одну ночь стало розовым, сообщает AFP.

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Озеро находится в 150 км от Аурангабада в Индии. Его диаметр — 1,8 тыс. метров, а глубина — 132 метра. Это популярное туристическое место. В соцсетях стали массово распространять фотографии порозовевшего озера. Очевидцы говорят, что оно изменило цвет буквально за ночь.

Эксперты в свою очередь отметили, что озеро меняет цвет не впервые, но еще никогда это не происходило так резко. Они связывают событие с повышением солености.

Из-за очень жаркой погоды уровень воды в озере снизился, оно стало более соленым. В хорошо прогретой воде активно размножаются водоросли, которые при высоких температурах становятся красноватыми.
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Чиновники из государственного лесного департамента собрали пробы воды, чтобы определить точную причину смены цвета.

Анна Лысенко

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