Озеро в Индии за ночь изменило цвет
Все дело в соли и водорослях, говорят эксперты.
Все дело в соли и водорослях, говорят эксперты.
Кратерное озеро Лонар, образовавшееся от удара метеорита примерно 50 тысяч лет назад, за одну ночь стало розовым, сообщает AFP.
Озеро находится в 150 км от Аурангабада в Индии. Его диаметр — 1,8 тыс. метров, а глубина — 132 метра. Это популярное туристическое место. В соцсетях стали массово распространять фотографии порозовевшего озера. Очевидцы говорят, что оно изменило цвет буквально за ночь.
Эксперты в свою очередь отметили, что озеро меняет цвет не впервые, но еще никогда это не происходило так резко. Они связывают событие с повышением солености.
Чиновники из государственного лесного департамента собрали пробы воды, чтобы определить точную причину смены цвета.
Анна Лысенко