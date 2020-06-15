Народные приметы на 15 июня: много ласточек — к ясной погоде
О том, какими будут ближайшие дни, можно также судить по ветру и пению соловья.
О том, какими будут ближайшие дни, можно также судить по ветру и пению соловья.
15 июня православная церковь вспоминает святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В народном календаре день получил название
На этот день существовали и разные народные приметы, которые помогали узнать погоду на ближайшие дни.
Например, если ночью и утром стоит безветренная погода, то день будет теплым и солнечным. А если солнце в течение дня прячется за тучами — это к осадкам.
Также некоторые приметы были связаны с птицами. Считалось, что если всю ночь поет соловей — стоит ждать теплую и солнечную погоду. Такой же прогноз можно сделать, если в небе летает много ласточек и стрижей.
Екатерина Гура