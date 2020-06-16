Народные приметы на 16 июня: следим за направлением ветра
Верный способ узнать погоду на ближайшие дни.
Верный способ узнать погоду на ближайшие дни.
16 июня православные христиане почитают святого Луку, которого в народе прозвали Ветрянником или Ветряком. В этот день наши предки старались следить за направлением ветра — это помогало определить погоду на ближайшие дни.
Южный ветер считался предвестником богатого урожая и скорого роста хлебов,
Еще одна погодная примета связана с туманом — увидеть его рано утром — к солнечному и теплому дню.
Екатерина Гура