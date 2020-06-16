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12:29 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 16 июня: следим за направлением ветра

Верный способ узнать погоду на ближайшие дни.

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Источник: Агентство «Москва»

16 июня православные христиане почитают святого Луку, которого в народе прозвали Ветрянником или Ветряком. В этот день наши предки старались следить за направлением ветра — это помогало определить погоду на ближайшие дни.

Южный ветер считался предвестником богатого урожая и скорого роста хлебов, юго-восточный ветер предрекал плохую погоду надолго, северо-западный ветер обещал частые грозы и бури, а северо-восточный сулил затяжные дожди.

Еще одна погодная примета связана с туманом — увидеть его рано утром — к солнечному и теплому дню.

Екатерина Гура

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