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16:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Пятигорском появилось огромное облако-гриб (видео)

В темном небе оно освещалось молниями.

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Жительница Пятигорска Елена Яшина сняла на видео необычную грозу. Тучи на небе напоминали гигантский гриб, который время от времени подсвечивался вспышками молнии. Выглядело это очень красиво, но немного зловеще.

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Кстати, летние грозы в Пятигорске в последние дни являются обычным явлением. Накануне Елена также сняла живописные природные «салюты» в ночном небе над городом.

Екатерина Гура

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