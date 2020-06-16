Над Пятигорском появилось огромное облако-гриб (видео)
В темном небе оно освещалось молниями.
В темном небе оно освещалось молниями.
Жительница Пятигорска Елена Яшина сняла на видео необычную грозу. Тучи на небе напоминали гигантский гриб, который время от времени подсвечивался вспышками молнии. Выглядело это очень красиво, но немного зловеще.
Кстати, летние грозы в Пятигорске в последние дни являются обычным явлением. Накануне Елена также сняла живописные природные «салюты» в ночном небе над городом.
Екатерина Гура