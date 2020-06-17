Народные приметы на 17 июня: определяем погоду по ветру

17 июня православные христиане вспоминают святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В этот день наши предки внимательно следили за ветрами. Считалось, что по их направлению можно узнать погоду на ближайшие дни.
Кроме ветра, в этот день было принято обращать внимание на радугу. Ее появление на востоке предсказывает хорошую погоду, а на западе — осадки.
Утренняя духота — примета того, что в ближайшие дни погода испортится. Если 17 июня пошел дождь, то впереди будут еще несколько ненастных дней.
Екатерина Гура