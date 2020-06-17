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12:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 17 июня: определяем погоду по ветру

Северо-западный ветер обещает дожди

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Источник: РИА "Новости"

17 июня православные христиане вспоминают святителя Митрофана, патриарха Константинопольского. В этот день наши предки внимательно следили за ветрами. Считалось, что по их направлению можно узнать погоду на ближайшие дни.

Так, если ветер дует с юга или юго-востока, то погода будет жаркая и засушливая, а если ветер северо-западный, то будут стоять хорошие и теплые дни.

Кроме ветра, в этот день было принято обращать внимание на радугу. Ее появление на востоке предсказывает хорошую погоду, а на западе — осадки.

Утренняя духота — примета того, что в ближайшие дни погода испортится. Если 17 июня пошел дождь, то впереди будут еще несколько ненастных дней.

Екатерина Гура

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