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День в истории: 22 июняНачало Великой Отечественной войны, знаменитая «Рука Бога» в исполнении Марадоны и другие памятные даты и события, которые произошли 22 июня в разные годы
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11:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 июня: ждем жаркие дни

С этого дня начинается настоящее лето.

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Источник: @judebeck

22 июня в народном календаре получило название Кириллов день, или Кирилл Солнцеворот. Это начало астрономического лета, а также самых коротких ночей и самых жарких дней в году.

Чтобы сделать более точный прогноз на ближайшее время, наши предки внимательно следили за различными природными явлениями и поведением насекомых и птиц.

Например, если стрижи и ласточки в этот день летают низко, а вороны громко кричат, то скоро пойдет дождь. Погоду можно определить, присмотревшись к поведению насекомых. Если день ясный, но муравьев не видно — стоит ждать ненастья. Если в пасмурный день пчелы не залетают в ульи — дождя не будет.

Также можно понаблюдать и за деревьями. Если листья на ветках вывернулись изнанкой кверху, то стоит ждать осадков.

Екатерина Гура

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