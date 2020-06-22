Народные приметы на 22 июня: ждем жаркие дни
С этого дня начинается настоящее лето.
С этого дня начинается настоящее лето.
22 июня в народном календаре получило название Кириллов день, или Кирилл Солнцеворот. Это начало астрономического лета, а также самых коротких ночей и самых жарких дней в году.
Например, если стрижи и ласточки в этот день летают низко, а вороны громко кричат, то скоро пойдет дождь. Погоду можно определить, присмотревшись к поведению насекомых. Если день ясный, но муравьев не видно — стоит ждать ненастья. Если в пасмурный день пчелы не залетают в ульи — дождя не будет.
Также можно понаблюдать и за деревьями. Если листья на ветках вывернулись изнанкой кверху, то стоит ждать осадков.
Екатерина Гура