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11:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 23 июня: тучи с белыми облаками — к граду

Погоду также можно узнать, присмотревшись к воронам

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Источник: СС0/HarmonyCenter

23 июня православные христиане почитают память святого мученика Тимофея. Наши предки верили, что в этот день людям посылаются различные знаки, которые предвещают беды и несчастья, а потому надо было обращать внимание даже на незначительные вещи и явления.

Что же касается погоды, то существовало несколько примет, которые помогали узнать, какими будут ближайшие дни.

Например, если на восходе солнца стоит душная погода, то днем пойдет дождь. Об осадках также говорят «птичьи» приметы: если вороны хохлятся, а курица машет хвостом.

Если на листьях ивы появлялись капельки липкого сока — погода испортится. В грозу впереди синих туч плывут белые облака — будет град.

Екатерина Гура

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