Народные приметы на 23 июня: тучи с белыми облаками — к граду
Погоду также можно узнать, присмотревшись к воронам
Погоду также можно узнать, присмотревшись к воронам
23 июня православные христиане почитают память святого мученика Тимофея. Наши предки верили, что в этот день людям посылаются различные знаки, которые предвещают беды и несчастья, а потому надо было обращать внимание даже на незначительные вещи и явления.
Что же касается погоды, то существовало несколько примет, которые помогали узнать, какими будут ближайшие дни.
Если на листьях ивы появлялись капельки липкого сока — погода испортится. В грозу впереди синих туч плывут белые облака — будет град.
Екатерина Гура