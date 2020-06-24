Народные приметы на 24 июня: может испортиться погода
Наблюдаем за туманом и птицами.
Наблюдаем за туманом и птицами.
24 июня православные отмечают день Варнавы. В народе заметили: если утром не раскрылись цветы, то через несколько часов пойдет дождь. Утренний туман тоже обещает ненастье, но если он держится только над водой, день будет теплым и солнечным.
Если погода хорошая, но птиц не видно — она вскоре испортится. Очень жарко на рассвете — быть дождю. Во время грозы долго слышатся раскаты грома — к затяжному ненастью.
Солнечный день сулит богатый урожай.