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09:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 24 июня: может испортиться погода

Наблюдаем за туманом и птицами.

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Источник: РИА "Новости"

24 июня православные отмечают день Варнавы. В народе заметили: если утром не раскрылись цветы, то через несколько часов пойдет дождь. Утренний туман тоже обещает ненастье, но если он держится только над водой, день будет теплым и солнечным.

Если погода хорошая, но птиц не видно — она вскоре испортится. Очень жарко на рассвете — быть дождю. Во время грозы долго слышатся раскаты грома — к затяжному ненастью.

Солнечный день сулит богатый урожай.

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