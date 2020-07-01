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18:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Астрономы узнали, где находится центр тяжести Солнечной системы

Он установлен с точностью до 100 метров.

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Источник: AP 2020

Думая о центре Солнечной системы, большинство людей представляет Солнце как что-то неизменное. Но каждое тело в Солнечной системе воздействует на нашу звезду своей гравитацией. В результате гравитационный центр системы смещается. Он находится не в центре Солнца, а ближе к его поверхности или даже за его пределами.

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Используя специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов из гравитационной обсерватории NANOGrav установила местоположение гравитационного центра Солнечной системы с точностью до 100 метров, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.

Предполагается, что открытие значительно улучшит изучение нейтронные звезд и гравитационных волн, говорят ученые.

«Мы пытаемся использовать пульсары Млечного Пути для того, чтобы наблюдать за колебаниями пространства-времени — подобно тому, как паук сидит в центре паутины и следит за дрожанием ее нитей. Для распознавания мельчайших космических флуктуаций такого рода нужно точно знать, где находится центр Солнечной системы», — говорит Стивен Тейлор, один из авторов исследования, доцент Университета Вандербильта в Нэшвилле.

Анна Лысенко

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