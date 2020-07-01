Астрономы узнали, где находится центр тяжести Солнечной системы
Он установлен с точностью до 100 метров.
Он установлен с точностью до 100 метров.
Думая о центре Солнечной системы, большинство людей представляет Солнце как
Используя специально разработанное программное обеспечение, международная команда астрономов из гравитационной обсерватории NANOGrav установила местоположение гравитационного центра Солнечной системы с точностью до 100 метров, говорится в исследовании, опубликованном в Astrophysical Journal.
Предполагается, что открытие значительно улучшит изучение нейтронные звезд и гравитационных волн, говорят ученые.
«Мы пытаемся использовать пульсары Млечного Пути для того, чтобы наблюдать за колебаниями
Анна Лысенко